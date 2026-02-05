Más de 150 carreteras siguen cortadas en España por inundaciones y desprendimientos tras el temporal

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

Un total de más de 150 carreteras permanecen cortadas en diversas zonas de la geografía española como consecuencia de las intensas lluvias y los desprendimientos de terreno provocados por el paso de la borrasca que ha afectado gran parte del país. La información, difundida por Direcciones Generales de Tráfico y de carreteras autonómicas, refleja que el mal estado de algunas vías obliga a mantener restricciones totales al tráfico, con desvíos y cortes que persisten desde primeras horas de esta semana.

Las lluvias han ocasionado inundaciones de calzadas, deslizamientos de tierra y socavones, lo que ha obligado a intervenir a los servicios de emergencia para garantizar la seguridad de los usuarios. Entre las zonas más afectadas figuran tramos de carreteras nacionales, autonómicas y locales en comunidades como Andalucía, Castilla‑La Mancha, Extremadura y la Comunidad Valenciana, donde las precipitaciones acumuladas superaron los umbrales de alerta en numerosas provincias.

Medidas de seguridad y recomendaciones a conductores

Las autoridades han pedido a los conductores que eviten desplazamientos no imprescindibles por las vías afectadas y que sigan las indicaciones de los operativos de tráfico y cuerpos de seguridad. Además, se han habilitado rutas alternativas y señalización provisionales para facilitar la circulación en los tramos que todavía permanecen transitables bajo condiciones meteorológicas adversas.

Los técnicos de conservación de carreteras trabajan de manera continua en la evaluación de daños y la reparación de las infraestructuras, con la previsión de que el número de cortes pueda reducirse conforme mejoren las condiciones del tiempo y permitan avanzar en las labores de limpieza y restauración de calzadas afectadas por agua y tierra.