La Policía Nacional recupera La Chata, el retrato de Sorolla desaparecido desde los años 70, en el Palacio de Liria

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Policía Nacional ha recuperado el retrato La Chata, una obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla que llevaba desaparecida desde la década de 1970 y que ha sido localizada recientemente en el Palacio de Liria, sede histórica de la Casa de Alba, en Madrid. El cuadro retrata a Isabel de Borbón y Borbón, conocida popularmente como “La Chata”, hija de Isabel II, y fue pintado en 1908 por encargo del propio Estado español.

El lienzo, de gran formato (151 × 100 cm), forma parte de una serie de retratos de miembros de la familia real que Sorolla realizó a principios del siglo XX. La obra estaba depositada en el desaparecido Museo de Arte Moderno, y tras varios traslados institucionales, se perdió su rastro en el contexto de diversas reorganizaciones museísticas. La investigación, iniciada por la Brigada de Patrimonio Histórico, permitió cotejar catálogos antiguos, inventarios y fotografías para confirmar la identidad del retrato hallado en una sala del palacio madrileño.

Posesión sin título y revisión del inventario público

Según las autoridades, la Casa de Alba no disponía de documentación que acreditara la propiedad legal de la obra, lo que llevó a su recuperación como parte del patrimonio público. El Ministerio de Cultura ha agradecido la colaboración de la familia nobiliaria y ha anunciado que el cuadro será restaurado y expuesto en una colección pública aún por determinar. Con este hallazgo, se avanza en el proceso de revisión y restitución de bienes culturales de titularidad estatal cuya localización se había perdido.