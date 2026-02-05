La Policía Nacional recupera La Chata, el retrato de Sorolla desaparecido desde los años 70, en el Palacio de Liria
La Policía Nacional ha recuperado el retrato La Chata, una obra del pintor valenciano Joaquín Sorolla que llevaba desaparecida desde la década de 1970 y que ha sido localizada recientemente en el Palacio de Liria, sede histórica de la Casa de Alba, en Madrid. El cuadro retrata a Isabel de Borbón y Borbón, conocida popularmente como “La Chata”, hija de Isabel II, y fue pintado en 1908 por encargo del propio Estado español.
El lienzo, de gran formato (151 × 100 cm), forma parte de una serie de retratos de miembros de la familia real que Sorolla realizó a principios del siglo XX. La obra estaba depositada en el desaparecido Museo de Arte Moderno, y tras varios traslados institucionales, se perdió su rastro en el contexto de diversas reorganizaciones museísticas. La investigación, iniciada por la Brigada de Patrimonio Histórico, permitió cotejar catálogos antiguos, inventarios y fotografías para confirmar la identidad del retrato hallado en una sala del palacio madrileño.
Posesión sin título y revisión del inventario público
Según las autoridades, la Casa de Alba no disponía de documentación que acreditara la propiedad legal de la obra, lo que llevó a su recuperación como parte del patrimonio público. El Ministerio de Cultura ha agradecido la colaboración de la familia nobiliaria y ha anunciado que el cuadro será restaurado y expuesto en una colección pública aún por determinar. Con este hallazgo, se avanza en el proceso de revisión y restitución de bienes culturales de titularidad estatal cuya localización se había perdido.