El Prado comienza la restauración de Pablo de Valladolid de Velázquez, aclamada por Manet como “la más asombrosa jamás pintada”

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Museo del Prado ha anunciado el inicio de la restauración de Pablo de Valladolid, una de las obras más emblemáticas del pintor sevillano Diego Velázquez, fechada alrededor de 1610‑1612 y ampliamente considerada por historiadores del arte como una pieza decisiva en la evolución de la pintura barroca española. La restauración, que se llevará a cabo en el propio museo madrileño, perseguirá su consolidación estructural y la recuperación de la calidad cromática original, sometida al paso del tiempo y a procesos previos de envejecimiento natural del soporte.

La obra retrata al bufón Pablo de Valladolid de pie, sin atributos accesorios ni fondo elaborado, lo que la convierte en un hito por el uso innovador del espacio pictórico, la actitud del personaje y la maestría con la luz y la sombra. El pintor francés Édouard Manet llegó a calificarla como “la obra más asombrosa jamás pintada” por su audacia en la representación de la figura humana y su aparente simplicidad compositiva. El Prado subraya que este retrato ocupa un papel destacado en la colección permanente y ha influenciado generaciones de artistas posteriores.

Objetivos técnicos y calendario de trabajo

Los restauradores del Prado abordarán el cuadro con un plan que incluye análisis científicos previos, limpieza controlada de la superficie pictórica, consolidación de la capa pictórica y del soporte, y documentación exhaustiva del proceso. Este tipo de actuaciones permite mejorar la legibilidad de la obra para las generaciones futuras y generar nuevo conocimiento sobre las técnicas empleadas por Velázquez. El museo no ha facilitado aún una fecha concreta de finalización, aunque se espera que los trabajos se prolonguen varios meses y que parte del proceso pueda ser seguido por el público desde espacios reservados del propio museo. (elpais.com)

Esta restauración se enmarca en el contexto de los 200 años del Museo del Prado, con diversas iniciativas dedicadas a el estudio, preservación y difusión del patrimonio artístico español y europeo conservado en la pinacoteca madrileña. La intervención sobre Pablo de Valladolid renovará el interés académico y público por una de las obras más singulares del maestro barroco.