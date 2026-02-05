El Ibex 35 cae un 0,5 % en la apertura, lastrado por BBVA y pendiente de las decisiones del BCE

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

El principal índice de la Bolsa española, el Ibex 35, inició la sesión de este jueves con una caída de alrededor del 0,5 %, lastrado principalmente por las pérdidas del sector financiero, entre las que destacó el retroceso de BBVA, que llegó a perder más de 4,8 % en los primeros compases de negociación. La evolución negativa del selectivo se produce en una jornada marcada por la expectativa ante la próxima reunión del Banco Central Europeo (BCE), cuyas decisiones sobre política monetaria y tipos de interés influyen en la percepción de los inversores.

Dentro de las cotizaciones, los bancos españoles sufrieron descensos generalizados, con otros valores del sector también a la baja, mientras que partes del mercado de renta variable mostraban movimientos mixtos vinculados a resultados corporativos y datos macroeconómicos recientes. La apertura bajista se produce poco después de que el Ibex haya tocado niveles próximos a máximos históricos en sesiones previas, lo que añade un componente técnico a la recogida de beneficios por parte de los operadores.

Mercados europeos y atención al BCE

Los mercados europeos, en su conjunto, se mantuvieron planos o ligeramente negativos en las primeras horas de negociación, con los inversores calibrando el impacto de las cifras de resultados empresariales y la inminente comparecencia de los principales bancos centrales, incluido el BCE, cuya postura sobre tipos de interés y estímulos continúa siendo clave para la dirección de las bolsas. El índice de referencia europeo también mostró movimientos modestos en un contexto de incertidumbre global sobre crecimiento y rentabilidad bancaria.

La tendencia en los mercados refleja una fase de mayor cautela tras fuertes avances previos en 2025, especialmente en el sector bancario español que había impulsado al Ibex 35 a posiciones destacadas en el último año. Sin embargo, la atención sigue puesta en las decisiones de política monetaria y en cómo responderán los inversores ante cambios en las expectativas de tipos y la evolución de la economía europea.