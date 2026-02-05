Directiva de Google España afirma que la protección de menores debe ejercerse “en el mundo digital”, no “del mundo digital”

5 Feb 2026 por Redacción Irispress

La mánager de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales de Google España, Marta Becerra, defendió este jueves en Madrid que la protección de los menores no debe entenderse como una separación del mundo digital, sino como una protección dentro de ese mismo entorno virtual, en referencia a los desafíos que plantea el uso de internet y las redes por parte de niños y adolescentes. La intervención de Becerra tuvo lugar en una jornada organizada por Fad Juventud y Google.org bajo el título “De la incertidumbre a la confianza: educar para entornos digitales seguros”.

“No creemos que haya que proteger a los menores del mundo digital sino en el mundo digital”, señaló Becerra, subrayando que la experiencia online ya es una parte fundamental de la vida de los jóvenes y que es necesario desarrollar sus habilidades digitales para un futuro marcado por la tecnología y la inteligencia artificial. En este sentido, destacó que Google invierte de forma continua en mecanismos como protecciones por defecto, filtros de edad y herramientas de supervisión familiar, como Family Link y experiencias supervisadas en plataformas como YouTube Kids, para adaptar las experiencias digitales a cada etapa de desarrollo.

Contexto de regulación y protección de menores

Las declaraciones se producen apenas días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara que España trabaja en una prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años mediante mecanismos de verificación de edad, así como en una reforma legal que responsabilice a las plataformas por contenidos ilegales o dañinos. Esta propuesta forma parte de un debate más amplio sobre la protección de la infancia en el entorno virtual y la necesidad de equilibrar seguridad, derechos y alfabetización digital.

La comparación entre proteger del mundo digital o en él refleja una línea de pensamiento compartida por diversas empresas tecnológicas, que apuestan por soluciones integradas y educativas en lugar de restricciones absolutas. Expertos independientes señalan que una regulación efectiva debe combinar medidas de seguridad, educación digital y acompañamiento familiar para abordar riesgos como acoso, exposición a contenidos nocivos o explotación, que siguen siendo temas de preocupación tanto para gobiernos como para organizaciones de derechos de la infancia.