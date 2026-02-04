‘The Core’ y Planeta subrayan el papel de la literatura como impulsor creativo del audiovisual

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

La escuela de formación audiovisual The Core School y Grupo Planeta organizaron en Madrid el primer Evento Literario, en el que ponentes del ámbito cultural reivindicaron la importancia de la literatura como motor creativo de la industria audiovisual y de las narrativas contemporáneas. El encuentro reunió a escritores como Alfonso Goizueta, finalista del Premio Planeta 2023, y Rubén Amón, quienes debatieron sobre el vínculo entre la escritura y los formatos de contenido audiovisual.

Durante la apertura, la decana de The Core, Mercedes Agüero, destacó que la formación de nuevos creativos no sólo debe centrarse en las técnicas narrativas, sino en comprender la relación entre los procesos editoriales, la industria de los libros y los medios audiovisuales. En opinión de los ponentes, la literatura sigue siendo un pilar esencial para construir historias potentes en cine, televisión o plataformas digitales, abriendo puentes entre autores consolidados y las generaciones emergentes.

De la página a la pantalla

Los asistentes también reflexionaron sobre los desafíos del mercado editorial y audiovisual, incluyendo la enorme cantidad de títulos publicados cada año frente a la visibilidad limitada de muchos autores. Talleres centrados en escritura, creación de personajes y edición literaria completaron la jornada, que puso de manifiesto cómo la narrativa literaria —tradicional y contemporánea— alimenta cada vez más los guiones y contenidos de la industria audiovisual moderna.