Suben a 18 los palestinos muertos en Gaza por nuevos ataques israelíes, entre ellos varios niños

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

Ataques pese al alto el fuego y restricciones en los cruces fronterizos

Los continuos bombardeos y fuego de artillería del Ejército de Israel en la Franja de Gaza han dejado al menos 18 palestinos fallecidos, incluidos cuatro menores, en las últimas horas, según fuentes sanitarias locales y reportes periodísticos. Las víctimas se concentran principalmente en zonas como Gaza City y Khan Younis, donde las operaciones militares se han intensificado a pesar de un alto el fuego vigente desde octubre de 2025.

Las autoridades sanitarias de Gaza señalaron que entre los fallecidos se encuentran niños y bebés, y numerosos civiles han resultado heridos, lo que agrava aún más la ya precaria situación humanitaria en el enclave. La escalada tuvo lugar incluso después de que se reabrieran parcialmente los pasos fronterizos, como el cruce de Rafah con Egipto, cuya operación ha sido intermitente y con restricciones que han dificultado la evacuación de heridos y el acceso de ayuda médica.

Respuesta militar y tensiones sobre el alto el fuego

Desde Tel Aviv, el gobierno israelí afirma que las operaciones responden a provocaciones de milicias palestinas y vulneraciones del acuerdo de alto el fuego, aunque las cifras de víctimas civiles han generado críticas internacionales y crecientes pedidos de respeto al derecho humanitario. Organizaciones humanitarias y países vecinos han expresado su preocupación por la persistencia de la violencia y el impacto desproporcionado sobre la población civil, especialmente los más vulnerables.

La situación en Gaza sigue siendo altamente volátil, con enfrentamientos que se producen casi a diario y una acumulación de víctimas que continúa ampliando el sufrimiento de la población civil atrapada en el conflicto.