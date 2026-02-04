Patrimonio da luz verde a una revisión inicial de los planes de protección del Conjunto Histórico de Sevilla

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico ha aprobado este miércoles la modificación inicial de los planes especiales y los catálogos de protección del Conjunto Histórico de Sevilla, que recoge ajustes técnicos que afectan a un total de 20 sectores urbanos dentro y fuera de las murallas históricas de la ciudad. Entre las zonas incluidas en esta revisión están barrios y áreas emblemáticas como San Gil‑Alameda, Triana, Macarena o Arenal, entre otros.

Los cambios se refieren a aspectos de planimetría, ordenanzas y elementos incluidos en los catálogos de protección, con el objetivo de garantizar una regulación suficientemente robusta para conservar los entornos de los Bienes de Interés Cultural (BIC) y su percepción visual en el contexto urbano. Una vez adoptado el acuerdo, el expediente fue remitido a la Dirección General de Patrimonio Histórico para la emisión del informe definitivo conforme a la normativa vigente en Andalucía.

Proyectos compatibles y controles arqueológicos

Además de la modificación de los planes, la Comisión analizó y aprobó otros proyectos en la capital, como la reconstrucción de un edificio para uso turístico en la calle Conde de Ibarra, condicionado a que las instalaciones en cubierta sean lo menos visibles posible en el entorno protegido. También se planteó que, en áreas limítrofes a bienes con protección arqueológica —como restos de la muralla de la Judería— se realicen análisis previos para preservar la integridad de estructuras históricas en caso de que aparezcan durante los trabajos.