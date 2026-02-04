PACMA plantea incentivos fiscales para promover el alquiler entre personas con animales de compañía

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

El Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) ha presentado una propuesta legislativa para que se introduzcan desgravaciones fiscales en el IRPF destinadas a propietarios y arrendadores que ofrezcan viviendas en alquiler a personas con animales de compañía. Según esta formación política, la medida ayudaría a eliminar una de las principales barreras que enfrentan los titulares de mascotas para acceder a la vivienda en régimen de alquiler, al tiempo que potenciaría una convivencia más inclusiva. (europapress.es)

La iniciativa de PACMA propone que las desgravaciones se apliquen tanto a la cuota íntegra del impuesto como a deducciones específicas por cada animal de compañía conviviente, con límites máximos para evitar distorsiones fiscales. El partido argumenta que, pese a que cerca del 40 % de los hogares españoles tienen al menos un animal de compañía, muchos arrendadores rehúsan ofrecer sus inmuebles a potenciales inquilinos con mascotas por miedo a daños, falta de seguro o responsabilidades añadidas. (europapress.es)

Respuesta política y debate social

Representantes de PACMA sostienen que establecer incentivos fiscales “no sólo es una cuestión de justicia social para personas con animales, sino una política pública que puede reducir el abandono animal y promover responsabilidad en la tenencia”. Por su parte, algunos grupos parlamentarios han mostrado receptividad a debatir la iniciativa, mientras que otros han pedido que se estudien posibles efectos en el mercado del alquiler y en la seguridad jurídica de los propietarios antes de adoptar cambios fiscales. El debate también incorpora propuestas alternativas, como seguros obligatorios para mascotas en contratos de alquiler u opciones de mediación entre arrendadores e inquilinos para evitar conflictos.