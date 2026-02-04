Más de 3.000 personas desalojadas en Cádiz, Jaén y Málaga por el avance de la borrasca ‘Leonardo’

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

La Dirección del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía ha informado este miércoles de que más de 3.000 personas han sido desalojadas de forma preventiva de zonas inundables en las provincias de Cádiz, Jaén y Málaga debido al fuerte temporal asociado a la borrasca ‘Leonardo’, que ha dejado intensas lluvias y avisos meteorológicos de riesgo rojo en buena parte de la comunidad. Las autoridades han adoptado estas medidas para garantizar la seguridad de la población ante la previsión de crecidas de ríos y barrancos.

Las evacuaciones se han llevado a cabo en diversos municipios y zonas consideradas de alto riesgo, como las riberas de cauces susceptibles de desbordarse. Los servicios de emergencia, incluidos equipos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Agencia de Emergencias de Andalucía, han participado en las operaciones de traslado de vecinos desde sus viviendas hacia puntos seguros e instalaciones habilitadas mientras se mantiene la vigilancia de los niveles de agua.

Impactos del temporal y medidas adicionales

El paso de la borrasca ha provocado la suspensión de clases en varios municipios, el cierre de carreteras y cortes de líneas ferroviarias, además de restricciones en puertos de la provincia de Cádiz, donde las autoridades han reforzado las alertas por fuertes vientos y oleaje. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos de precipitaciones persistentes, lo que ha llevado a extremar las precauciones ante el riesgo de inundaciones repentinas en zonas bajas y próximas a cursos de agua.

Las direcciones de protección civil han instado a la ciudadanía a seguir las indicaciones oficiales, evitar cruzar zonas anegadas y mantenerse informada de las actualizaciones meteorológicas, ya que se espera que el temporal continúe afectando al sur de la península en las próximas horas.