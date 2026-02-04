‘La fiera’, el nuevo thriller de Filmax, reúne a Carlos Cuevas, Bernardeu y Silvestre bajo la sombra de una pérdida

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

La nueva película de Filmax, titulada La fiera, ha arrancado su rodaje con un trío protagonista de peso: Carlos Cuevas, Miguel Bernardeu y Miguel Ángel Silvestre encabezan el reparto de este drama con tintes de thriller ambientado en los paisajes asturianos. La cinta supone también un homenaje involuntario al director de fotografía Carlos Suárez, fallecido recientemente y que iba a encargarse de la dirección de fotografía del proyecto.

Un retrato rural de violencia y venganza

Dirigida por Dominga Sotomayor y escrita por Borja Cobeaga y Alejandro Hernández, La fiera se sitúa en un entorno rural donde el regreso de un joven a su pueblo natal desata un choque entre viejas rencillas y la violencia latente del entorno. El rodaje comenzó en enero en Asturias, donde el equipo ha querido mantener parte de la estética que Suárez había concebido para la película, como forma de rendirle tributo en su ausencia.

Producción con sello autoral y reparto multigeneracional

La película está producida por Frida Films, Arcadia Motion Pictures y Filmax, y cuenta con un reparto secundario de rostros consolidados y emergentes. Según sus productores, La fiera pretende explorar “los códigos de la masculinidad, la memoria rural y la redención” a través de una narrativa intensa y visualmente potente. La cinta se estrenará previsiblemente a finales de 2026, y ya genera expectación en festivales nacionales.