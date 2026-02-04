Dos de cada tres españoles perciben el papel y cartón como los materiales más sostenibles, según un estudio del sector

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

Un estudio realizado por la industria del papel y cartón revela que aproximadamente el 66 % de la población española considera que los productos de papel y cartón son los más sostenibles dentro de los materiales de uso cotidiano. La investigación, elaborada a partir de encuestas a consumidores de diferentes edades y regiones, señala que aspectos como la reciclabilidad, la biodegradabilidad y la percepción de menor impacto ambiental influyen en esta valoración. (europapress.es)

El estudio también refleja que este sentimiento favorable hacia el papel y cartón supera a otros materiales tradicionalmente percibidos como sostenibles, como el vidrio o ciertos plásticos reciclables, aunque estos últimos continúan siendo valorados positivamente por una parte significativa de los encuestados. Los participantes indicaron que la facilidad para reciclar papel y cartón en los sistemas municipales de recogida y su uso extendido en envases y embalajes contribuyen a esta imagen. (europapress.es)

Percepciones y oportunidades educativas

El informe sectorial sugiere que, pese a la buena percepción del papel y el cartón, todavía existe un desfase entre la percepción y algunos aspectos técnicos de la sostenibilidad —como las emisiones de carbono en la producción o el uso de agua— que no siempre son conocidos por el consumidor medio. Por ello, representantes del sector han planteado la necesidad de campañas de concienciación y educación ambiental que expliquen de forma más completa los atributos ecológicos de los materiales y promuevan decisiones de compra realmente informadas. (europapress.es)