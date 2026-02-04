CSIF insta a un refuerzo estructural de plantillas para evitar el colapso en Extranjería ante la regularización de migrantes

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado al Gobierno una planificación urgente y un refuerzo significativo de las plantillas en las oficinas de Extranjería y en la Dirección General de la Policía ante la previsión de un proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, con el objetivo de evitar un colapso en los servicios administrativos, según un comunicado oficial del sindicato.

CSIF advierte de que la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería ha generado una elevada carga de trabajo que ya resulta “inasumible” para el personal actual, incluso contando con refuerzos temporales incorporados desde 2024. Además, destaca que la demanda de información y consultas se ha disparado, saturando tanto los registros presenciales como los telemáticos, y provocando fallos en las plataformas digitales. Por ello pide más personal cualificado y mejor planificado para hacer frente a esta presión creciente.

Riesgos operativos y distribución de recursos

El sindicato subraya que el proceso extraordinario de regularización no podrá ejecutarse “con garantías” sin un refuerzo inmediato y suficiente de plantilla tanto en delegaciones y subdelegaciones del Gobierno como en unidades policiales encargadas de tramitación documental, donde la saturación ya ha provocado demoras de atención al ciudadano. CSIF reclama, además, garantías laborales básicas para el personal, formación adecuada de los nuevos efectivos y una distribución coordinada de recursos entre departamentos para evitar sobrecargas puntuales que dificulten otros trámites como la emisión de DNI o pasaportes.

Las demandas de CSIF se suman a otras voces sindicales y políticas que también han expresado preocupación por la falta de personal estructural en Extranjería, señalando la necesidad de una modernización integral de estos servicios para responder al incremento de solicitudes y garantizar una atención eficaz tanto para migrantes como para ciudadanos.