CCOO calcula casi 16.000 casos nuevos de cáncer y más de 6.100 muertes en España por exposiciones laborales en 2026

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) estima que en 2026 se registrarán en España 15.999 nuevos diagnósticos de cáncer vinculados a exposiciones laborales y 6.126 fallecimientos atribuibles a estas causas, según un estudio difundido con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. El análisis, que toma como referencia datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y estimaciones de incidencia total de cáncer en el país, subraya la gravedad de las exposiciones a agentes cancerígenos en entornos de trabajo y la necesidad de medidas de prevención más eficaces.

Según CCOO, el cáncer de pulmón será el tipo más frecuente asociado al trabajo, con 5.176 nuevos casos y 3.858 muertes previstas, seguido por otros tumores como el de próstata, mama, vejiga y colon. El sindicato también denuncia un elevado grado de infradeclaración de cánceres laborales en las estadísticas oficiales, ya que muchas enfermedades derivadas del trabajo quedan registradas como enfermedades comunes, lo que dificulta conocer la dimensión real del problema y aplicar políticas preventivas adecuadas.

Prevención, detección y riesgos conocidos

CCOO recuerda que numerosos agentes presentes en el trabajo —incluidos productos químicos, polvo de sílice, metales como el cromo VI y la radiación solar en sectores como la construcción o la agricultura— están asociados a mayor riesgo de cáncer y que muchos de estos factores pueden evitarse con una adecuada gestión del riesgo y vigilancia sanitaria. El sindicato insta a reforzar las medidas preventivas, la formación de los trabajadores y la aplicación estricta de la normativa vigente para reducir la exposición a estos riesgos en el entorno laboral.

Los datos divulgados por CCOO coinciden con una creciente atención al impacto de agentes nocivos en la salud de los trabajadores en Europa, donde el cáncer de origen laboral es reconocido como una de las principales causas de mortalidad relacionada con el trabajo.