Al menos 15 migrantes mueren en una colisión entre su embarcación y un barco de la Guardia Costera griega

4 Feb 2026 por Redacción Irispress

Al menos 15 personas migrantes han perdido la vida y 25 han resultado heridas tras la colisión de la embarcación en la que viajaban con un barco patrullero de la Guardia Costera griega en aguas del mar Egeo, cerca de la isla de Quíos, informaron ayer fuentes oficiales y agencias internacionales. El suceso se produjo cuando la embarcación, que navegaba sin luces de navegación, se acercó a gran velocidad y acabó impactando con el costado del buque de la Guardia Costera durante una operación de intercepción.

Entre las víctimas se encuentran 11 hombres y cuatro mujeres, según los datos facilitados por las autoridades griegas, que precisaron que los heridos incluyen niños, mujeres y dos guardacostas que también resultaron lesionados en el choque. Servicios de emergencia trasladaron a los supervivientes, incluidos al menos once menores, a hospitales de la isla para recibir atención médica. La operación de salvamento ha continuado en las últimas horas con la participación de barcos, helicópteros y equipos de buceo en busca de posibles desaparecidos.

Investigación y críticas en curso

El incidente ha avivado el debate sobre las políticas de control fronterizo y la seguridad en las operaciones de intercepción de embarcaciones de migrantes en rutas marítimas hacia Europa. Las autoridades griegas han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon la colisión, mientras que grupos de defensa de derechos humanos han expresado su preocupación por los riesgos que enfrentan las personas que intentan cruzar el mar Egeo en embarcaciones precarias y las tácticas empleadas en las intercepciones.