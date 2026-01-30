Un ensayo clínico demuestra que el cribado con ayuda de la IA mejora la detección temprana del cáncer de mama

30 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un amplio ensayo clínico publicado en The Lancet ha demostrado que la incorporación de inteligencia artificial (IA) en los programas de cribado del cáncer de mama mejora de forma significativa la detección precoz de tumores respecto a los métodos convencionales. El estudio, realizado en Suecia con más de 100.000 mujeres, mostró que la combinación de IA y lectura humana permitió identificar un 29% más de tumores sin aumentar la tasa de falsos positivos, así como una reducción del 12% en los llamados cánceres de intervalo, aquellos diagnosticados entre dos rondas de cribado y que suelen tener peor pronóstico.

Mayor eficiencia y apoyo al radiólogo, sin sustituirlo

El sistema de IA, entrenado con más de 200.000 mamografías procedentes de varios países, ayudó a clasificar las imágenes por riesgo, permitiendo optimizar la doble lectura de radiólogos y reducir su carga de trabajo en aproximadamente un 44%, un aspecto clave ante la escasez de especialistas en muchas regiones. Aunque los investigadores subrayan que la IA no sustituye al profesional médico, su uso como herramienta de apoyo podría transformar los programas poblacionales de cribado y aumentar la detección de cánceres clínicamente relevantes en fases tempranas, cuando los tratamientos son más eficaces.

Estos resultados coinciden con evidencia científica previa que sugiere que la IA puede mejorar la precisión del cribado de mama, aumentar las tasas de detección y reducir la probabilidad de diagnósticos que se escapan entre pruebas rutinarias, aunque los expertos llaman a introducir estas tecnologías con cautela y supervisión continua para garantizar seguridad y equidad en la atención sanitaria.