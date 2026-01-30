Se mantiene el desalojo de 650 vecinos de la zona rural de Jerez al no bajar el caudal del río Guadalete

Las autoridades mantienen el desalojo preventivo de unas 650 personas en la zona rural de Jerez de la Frontera ante la persistencia del elevado caudal del río Guadalete, que no ha registrado un descenso significativo tras las últimas lluvias. La medida afecta a núcleos diseminados y explotaciones agrícolas situadas en áreas inundables, donde continúa el riesgo de desbordamientos y anegaciones.

Seguimiento permanente y dispositivos activados

Protección Civil y los servicios de emergencia mantienen un seguimiento permanente de la evolución hidrológica y meteorológica, con dispositivos de vigilancia en los puntos más sensibles. El Ayuntamiento ha habilitado recursos de acogida para las personas evacuadas y coordina la asistencia social y logística mientras dure la situación de riesgo.

Las autoridades recomiendan no regresar a las viviendas hasta nuevo aviso y atender las indicaciones oficiales. El desalojo se mantendrá activo mientras no baje el caudal y no se garantice la seguridad en las zonas afectadas, en un contexto de previsión de nuevas precipitaciones en la cuenca.