Rosalía actúa por sorpresa en el concierto por Palestina en Barcelona

La cantante Rosalía apareció por sorpresa este jueves en el concierto solidario por Palestina celebrado en Barcelona, un gesto que desató una fuerte ovación del público y dio mayor visibilidad al acto reivindicativo. La actuación no figuraba en el cartel y se produjo en un momento avanzado del evento, lo que incrementó el impacto del anuncio sobre el escenario.

Un gesto simbólico en un acto reivindicativo

Rosalía interpretó varios temas en un formato sobrio y dirigió unas palabras de apoyo a la población civil palestina, subrayando la necesidad de poner el foco en la crisis humanitaria. El concierto reunió a artistas y colectivos culturales con el objetivo de recaudar fondos y reclamar un alto el fuego, en un ambiente marcado por consignas a favor de la paz y los derechos humanos.

La aparición de la artista, una de las figuras españolas con mayor proyección internacional, amplificó la repercusión del evento en redes sociales y medios, reforzando el mensaje del concierto y situando de nuevo el debate sobre Palestina en la agenda cultural y social de la ciudad.