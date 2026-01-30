Museo Reina Sofía, Museo del Prado y Zinemaldia, entre las mejores instituciones culturales de España en 2025, según un estudio

30 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Museo Reina Sofía, el Museo del Prado y el Zinemaldia han sido seleccionados como las mejores instituciones culturales de España en 2025, según un estudio publicado recientemente que analiza el impacto, la calidad de programación y la percepción pública de los principales centros culturales del país. El informe destaca el papel de estas entidades en la dinamización del acceso al arte, la educación cultural y su proyección internacional.

Liderazgo en arte, patrimonio y cine

El Museo Reina Sofía ha destacado por su capacidad de atraer público diverso, así como por la calidad de sus exposiciones temporales y su labor de difusión del arte moderno y contemporáneo. El Museo del Prado, con su amplia colección de obras maestras y actividades educativas, continúa siendo un referente mundial en la conservación y difusión del patrimonio pictórico, mientras que Zinemaldia, el prestigioso festival de cine de San Sebastián, ha sobresalido por su programación cinematográfica innovadora y su influencia en el circuito internacional de festivales.

El estudio, que ha tenido en cuenta criterios como la evaluación de visitantes, la calidad curatorial y la repercusión mediática, sitúa a estas instituciones en la cúspide del panorama cultural español de 2025, reflejando tanto su impacto en España como su capacidad para conectar con audiencias globales. Las valoraciones refuerzan la importancia de estos centros como motores culturales y turísticos, capaces de atraer a millones de visitantes y posicionar a España como uno de los destinos culturales más relevantes de Europa.