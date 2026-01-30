Portada >> España >> Las familias de las víctimas de Adamuz prometen “luchar desde la serenidad” para conocer “la verdad de los 45 del tren”
Las familias de las víctimas de Adamuz prometen “luchar desde la serenidad” para conocer “la verdad de los 45 del tren”
30 Ene 2026 por Redacción Irispress
Las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han asegurado que lucharán “desde la serenidad” para “saber la verdad de los 45 del tren”, en referencia a las personas fallecidas en el siniestro. En un comunicado conjunto y en declaraciones públicas tras los actos de despedida, los allegados han reclamado transparencia, rigor y responsabilidades, al tiempo que han pedido respeto a los tiempos del duelo.
Exigen claridad y garantías en la investigación
Los familiares subrayan que su objetivo no es la confrontación, sino conocer qué falló y evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse. Reclaman que la investigación sea independiente y exhaustiva, con acceso a la información técnica y a los informes que se vayan elaborando, y que se depuren responsabilidades si se acreditan errores humanos, técnicos o de gestión.
El mensaje llega mientras continúan las pesquisas oficiales y los trabajos periciales sobre la vía y los trenes implicados. Las familias han agradecido el apoyo social recibido y han insistido en que mantendrán una actitud firme pero serena para preservar la memoria de las víctimas y garantizar que la verdad “no se diluya con el paso del tiempo”.