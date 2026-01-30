La regularización extraordinaria de migrantes podrá solicitarse por primera vez en España de forma telemática

La regularización extraordinaria de personas migrantes que prepara el Gobierno será la primera en la historia de España que permitirá presentar la solicitud por vía telemática, un cambio sustancial en la tramitación administrativa que busca agilizar el proceso y reducir cargas burocráticas. El nuevo sistema permitirá a los solicitantes iniciar y seguir el procedimiento de manera digital, sin necesidad de acudir presencialmente a las oficinas de Extranjería.

Agilizar trámites y evitar colapsos administrativos

El Ministerio de Inclusión y Migraciones defiende que la tramitación online facilitará el acceso al proceso a cientos de miles de personas, evitará colas y descongestionará los servicios públicos, especialmente en comunidades con mayor presión migratoria. El modelo incluirá sistemas de identificación digital, subida de documentación y notificaciones electrónicas sobre el estado del expediente.

Organizaciones sociales valoran positivamente el avance, aunque advierten de la necesidad de acompañamiento y apoyo para personas con brecha digital o dificultades idiomáticas. El Gobierno prevé que el procedimiento telemático esté plenamente operativo cuando arranque la regularización, prevista para los próximos meses, una vez concluya la fase de audiencia pública del reglamento.