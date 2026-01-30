Foro Penal confirma más de 700 excarcelaciones desde la caída de Maduro en Venezuela

30 Ene 2026 por Redacción Irispress

La organización de derechos humanos Foro Penal ha confirmado que 711 personas consideradas presos políticos han sido excarceladas en Venezuela desde la caída del expresidente Nicolás Maduro, en medio de una oleada de liberaciones que se prolonga desde principios de enero. Entre los liberados hay 617 hombres y 94 mujeres, incluidos 65 extranjeros, y se trata de casos verificados por la ONG, algunos de los cuales no habían sido reportados previamente por sus familiares por temor a represalias.

Un proceso con avances, pero aún con miles detenidos

El informe de Foro Penal se sitúa dentro de un contexto más amplio de liberaciones tras el cambio político que se produjo al comienzo de 2026, con la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada y la presión internacional a favor de la libertad de presos políticos. Aunque las cifras verificadas por la ONG superan las 700 excarcelaciones, defensores de derechos humanos advierten de que aún continúan detenidas al menos cientos de personas por motivos políticos y que muchas de las liberaciones han estado acompañadas de restricciones legales u otras medidas que limitan la plena libertad de los excarcelados.

El proceso ha generado reacciones tanto dentro como fuera del país, con familiares de los liberados celebrando las salidas de prisión y organizaciones reclamando mayor transparencia y la libertad de todos los detenidos por razones políticas en Venezuela, donde la situación de prisión arbitraria ha sido un tema persistente durante años.