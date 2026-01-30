El IPC se modera cinco décimas en enero y arranca el año en el 2,4% por la caída de la luz y las gasolinas

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se moderó cinco décimas en enero y situó la inflación interanual en el 2,4%, según los datos adelantados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso se explica principalmente por el abaratamiento de la electricidad y la bajada de los precios de los carburantes, que han compensado el encarecimiento de otros componentes del consumo.

Energía a la baja y alivio para el arranque del año

La evolución de la energía ha sido clave en el comportamiento del índice, después de varios meses de presión alcista. La luz registró un descenso notable respecto a enero del año pasado, mientras que las gasolinas también contribuyeron a frenar la inflación, en un contexto de mayor estabilidad en los mercados energéticos internacionales.

El Gobierno ha valorado la moderación del IPC como una señal de normalización progresiva de los precios, aunque los analistas advierten de que la inflación sigue por encima del objetivo del 2% y piden cautela ante la evolución de los alimentos y los servicios en los próximos meses.