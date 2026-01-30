EEUU amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba

30 Ene 2026 por Redacción Irispress

Estados Unidos ha advertido de que impondrá aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un nuevo movimiento de presión económica sobre La Habana. La amenaza, trasladada por la Administración estadounidense, busca endurecer el cerco energético y disuadir a terceros de mantener o ampliar envíos de crudo y derivados al país caribeño.

Presión energética y efectos colaterales

Washington sostiene que las medidas pretenden restringir los ingresos y la capacidad operativa del Gobierno cubano, aunque no ha detallado el alcance ni el calendario de los aranceles. La advertencia eleva la incertidumbre entre los potenciales proveedores y podría encarecer o interrumpir el abastecimiento energético de la isla, con impacto directo en transporte, generación eléctrica y actividad industrial.

La decisión se enmarca en una estrategia de sanciones y controles que Estados Unidos mantiene desde hace años sobre Cuba. Analistas advierten de posibles repercusiones diplomáticas y comerciales para los países afectados y de de un aumento de la volatilidad regional si se materializan los gravámenes.