Avisos por viento, nieve, lluvia y olas en 33 provincias

30 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un total de 33 provincias y la ciudad autónoma de Melilla estarán este jueves bajo avisos meteorológicos por viento, nieve, lluvias intensas y fuerte oleaje, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). La situación más adversa se registrará en Galicia, donde se activará el aviso rojo por temporal marítimo, con olas de gran altura y rachas de viento muy fuertes en el litoral.

Temporal generalizado y riesgo en zonas costeras y de montaña

Los avisos afectarán especialmente al noroeste peninsular, la cornisa cantábrica, amplias zonas del interior y áreas de montaña, donde se esperan nevadas significativas, así como al Mediterráneo y Baleares, con episodios de viento y mala mar. En Melilla, el aviso se debe a fenómenos costeros adversos y rachas intensas.

AEMET recomienda extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios en las zonas más afectadas y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en áreas costeras y pasos de montaña, ante la evolución de un temporal que podría prolongarse en las próximas horas.