La OTAN examina el gasto militar de España en una primera reunión celebrada en Madrid

La OTAN ha celebrado en Madrid una primera reunión técnica para examinar el gasto militar de España, en el marco del seguimiento que la Alianza realiza a los compromisos de inversión en defensa asumidos por los Estados miembros. El encuentro ha servido para analizar la evolución presupuestaria española y su alineación con los objetivos fijados por la organización, especialmente el compromiso de destinar el 2% del PIB a defensa.

Evaluación técnica y compromisos a medio plazo

Durante la reunión, representantes de la OTAN y del Gobierno español revisaron los planes de inversión, modernización de capacidades y calendarios de ejecución, con especial atención a programas de armamento, ciberdefensa y contribuciones a misiones aliadas. Fuentes conocedoras del encuentro subrayan que se trata de una fase inicial de evaluación, habitual dentro de los mecanismos de supervisión de la Alianza, y no de una auditoría extraordinaria.

El examen del gasto se produce en un contexto de mayor presión internacional para reforzar la defensa europea y tras el aumento de tensiones geopolíticas en distintos frentes. Desde el Ejecutivo español se insiste en que el incremento presupuestario será progresivo y sostenible, compatible con el resto de prioridades económicas y sociales, mientras la OTAN continuará el seguimiento en próximas reuniones técnicas.