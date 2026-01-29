La nieve y la lluvia afectan a 94 carreteras en todo el país, una de ellas de la red principal

29 Ene 2026 por Redacción Irispress

La nieve y la lluvia están afectando este jueves a un total de 94 carreteras en distintos puntos del país, una de ellas perteneciente a la red principal, según información actualizada de los servicios de tráfico. Las incidencias incluyen cortes parciales, restricciones a vehículos pesados y uso obligatorio de cadenas en varios tramos, especialmente en zonas de montaña y del interior peninsular.

Recomendaciones de precaución y seguimiento de avisos

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, consultar el estado de las vías antes de viajar y adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas adversas. Los problemas se concentran en carreteras secundarias, aunque la afectación a una vía principal obliga a desvíos y ajustes del tráfico en su entorno.

Los equipos de mantenimiento y emergencias trabajan para restablecer la normalidad, mientras se pide a los conductores atender a la señalización y a las actualizaciones en tiempo real ante la evolución del temporal.