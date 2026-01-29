La Fuerza Armada de Venezuela reconoce a Delcy Rodríguez como su comandante en jefe

29 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela ha reconocido este miércoles a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como su comandante en jefe en una ceremonia celebrada en Caracas en presencia de los principales líderes militares y de seguridad del país. Durante el acto, retransmitido por la televisión estatal, altos mandos —incluido el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el de Interior y Justicia, Diosdado Cabello— juraron lealtad y subordinación absoluta a Rodríguez, haciendo énfasis en la defensa de la Constitución y la continuidad del Gobierno bajo su liderazgo.

Ceremonia de lealtad militar y nuevo enfoque estratégico

El reconocimiento de la FANB se produce 25 días después de la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa en Caracas por fuerzas estadounidenses, un suceso que dejó un vacío de poder que ha sido cubierto por la figura de Rodríguez, juramentada como presidenta encargada a principios de enero. En el acto, Cabello aseguró que defender la gestión de Rodríguez equivale a proteger la integridad del pueblo venezolano y la estabilidad institucional, mientras que Padrino López entregó a la mandataria el bastón de mando en un gesto con fuerte carga simbólica.

La ceremonia también incluyó llamados a fortalecer la defensa nacional y la seguridad cibernética, anunciados por Rodríguez como parte de un nuevo sistema defensivo para el país. La jefa del Ejecutivo encargado instó a las fuerzas armadas y policiales a defender “el futuro y la paz” de Venezuela, reafirmando su posición como máxima autoridad militar en un contexto de alta incertidumbre política e institucional.