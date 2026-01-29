La actriz Susan Sarandon recibirá el Goya Internacional 2026

La actriz Susan Sarandon será galardonada con el Goya Internacional 2026, un reconocimiento especial que concede la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España para destacar la trayectoria y contribución de figuras del cine mundial. Sarandon, ganadora de un Óscar y varios premios por su carrera cinematográfica, recogerá el premio en una gala previa a la celebración de los Premios Goya que tendrá lugar este año.

Una carrera reconocida a nivel global

La distinción reconoce a Sarandon como una de las actrices más influyentes y versátiles de su generación, por su trabajo en títulos emblemáticos como Thelma & Louise, Dead Man Walking —por la que recibió el Óscar a la Mejor Actriz— y numerosas películas aclamadas por la crítica y el público. Con una carrera de varias décadas, Sarandon también ha destacado por su compromiso social y político, lo que ha reforzado su perfil como figura relevante más allá de la pantalla.

El Goya Internacional se otorga desde 2013 a personalidades del cine mundial que han tenido un impacto significativo en la industria y en las artes audiovisuales. La elección de Sarandon para 2026 se suma a una lista de premiados de renombre que refleja la vocación internacional del cine español y sus lazos con la cinematografía global. La entrega del galardón se integrará en la programación oficial de la próxima edición de los premios, atrayendo la atención de la comunidad cinematográfica internacional.