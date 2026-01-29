Kallas confía en que los Veintisiete declaren a la Guardia Revolucionaria Islámica organización terrorista

29 Ene 2026 por Redacción Irispress

La alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha expresado su confianza en que los 27 Estados miembros acuerden este jueves designar a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán como organización terrorista, una decisión largamente debatida en Bruselas y que marcaría un endurecimiento significativo de la postura europea frente a Teherán.

Presión política y consecuencias diplomáticas

Kallas ha subrayado que existen fundamentos políticos y de seguridad suficientes para dar este paso, en referencia a las actividades de la Guardia Revolucionaria tanto dentro como fuera de Irán, así como a su papel en conflictos regionales y en la represión interna. La designación implicaría nuevas sanciones, congelación de activos y mayores restricciones a cualquier relación con estructuras vinculadas al cuerpo militar iraní.

La iniciativa, sin embargo, requiere unanimidad y ha generado reticencias en algunos Estados miembros por sus implicaciones legales y diplomáticas, especialmente en un contexto de tensiones en Oriente Próximo. Aun así, Kallas considera que el clima político actual favorece un consenso y ha insistido en la necesidad de que la UE actúe de forma “coherente y firme” ante las amenazas a la seguridad internacional.