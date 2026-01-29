Huelva despide a las víctimas del accidente de Adamuz con un funeral religioso

La ciudad de Huelva ha despedido este jueves a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) con un funeral religioso celebrado en un clima de recogimiento y dolor. Al acto han asistido familiares, amigos, autoridades y numerosos vecinos que han querido acompañar a los allegados de las personas fallecidas, en una ceremonia marcada por el silencio y las muestras de solidaridad.

Recogimiento y apoyo a las familias

La celebración, oficiada en uno de los principales templos de la ciudad, ha incluido oraciones por las víctimas y palabras de consuelo para las familias, a quienes se ha trasladado el respaldo de la comunidad onubense. Representantes institucionales han subrayado la necesidad de mantener el acompañamiento a los afectados en los próximos días y han reiterado su compromiso con la verdad y la memoria de las víctimas.

El funeral se suma a los actos de homenaje organizados en distintos puntos del país tras la tragedia, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro y se mantienen los dispositivos de apoyo psicológico y social para los familiares.