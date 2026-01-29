Hallan el cuerpo de una mujer en una acequia de Castell de Ferro (Granada) tras el temporal

El cuerpo sin vida de una mujer ha sido hallado este jueves en una acequia del municipio de Castell de Ferro (Granada), una zona que se ha visto especialmente afectada por el temporal de lluvias de los últimos días. El aviso lo dieron vecinos de la localidad al localizar el cadáver en una conducción de riego próxima al núcleo urbano.

Investigación abierta y actuación de emergencias

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Guardia Civil, servicios sanitarios y personal de emergencias, que confirmaron el fallecimiento y procedieron al levantamiento del cuerpo. Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer pudo ser arrastrada por la fuerza del agua, aunque será la autopsia la que determine las causas exactas de la muerte.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso y no descarta ninguna línea mientras se recopilan testimonios y se analizan las condiciones del entorno tras el episodio de lluvias intensas que ha afectado a la costa granadina.