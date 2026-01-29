El Supremo rechaza revocar la eutanasia de una joven de Barcelona y el padre anuncia recurso ante el TC

29 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Tribunal Supremo ha rechazado revocar la eutanasia concedida a una joven de Barcelona, al desestimar el recurso presentado por su padre, que se oponía al procedimiento autorizado conforme a la ley. El alto tribunal avala así las resoluciones previas que consideraron cumplidos los requisitos legales y médicos exigidos para la prestación de ayuda para morir.

Aval judicial y próximo paso constitucional

En su resolución, el Supremo concluye que el proceso contó con las garantías previstas, incluida la evaluación por los comités clínicos y el respeto a la voluntad expresada por la paciente. El tribunal subraya que no aprecia vulneración de derechos fundamentales que justifique la anulación de la autorización.

Tras el fallo, el padre de la joven ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional, al considerar que la decisión judicial lesiona derechos que, a su juicio, deben ser examinados en sede constitucional. El recurso ante el TC abrirá una nueva fase en un caso que reaviva el debate social y jurídico sobre la aplicación de la ley de eutanasia en España.