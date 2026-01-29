Daniel Chong dirige ‘Hoppers’, la nueva película de Pixar que reflexiona sobre el poder y el liderazgo

29 Ene 2026 por Redacción Irispress

El director Daniel Chong se pone al frente de ‘Hoppers’, el nuevo largometraje de Pixar, una producción que explora cómo los líderes ejercen el poder “para bien o para mal” a través de una historia pensada para todos los públicos, pero con una clara lectura política y social. La película profundiza en las dinámicas de liderazgo, responsabilidad y consecuencias, uno de los ejes temáticos recurrentes del estudio en sus trabajos más recientes.

Una fábula animada con lectura contemporánea

Hoppers presenta un universo original en el que distintos personajes compiten por dirigir una comunidad, poniendo sobre la mesa dilemas como el uso ético de la autoridad, la manipulación, la empatía o el interés colectivo. Chong, conocido por su trabajo en We Bare Bears, ha señalado que la cinta busca mostrar cómo las decisiones de quienes lideran pueden transformar una sociedad “desde el cuidado o desde el abuso”.

Pixar apuesta así por una película que combina espectáculo visual, humor y reflexión, manteniendo su sello de animación familiar con capas de lectura para el público adulto. Hoppers se suma a la línea de producciones del estudio que abordan cuestiones emocionales y sociales complejas desde el lenguaje accesible de la animación.