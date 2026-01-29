Casi 800.000 españoles viven a más de una hora en coche de un hospital, según un estudio

29 Ene 2026 por Redacción Irispress

Cerca de 800.000 personas en España residen a más de una hora en coche de un hospital, según un estudio reciente sobre accesibilidad a los servicios sanitarios. El informe pone el foco en las desigualdades territoriales en el acceso a la atención hospitalaria, que afectan sobre todo a zonas rurales y áreas con baja densidad de población.

Brecha territorial y riesgo para la atención urgente

El análisis señala que las mayores dificultades se concentran en comarcas del interior peninsular, donde la dispersión geográfica y la escasez de infraestructuras sanitarias alargan los tiempos de desplazamiento, con especial impacto en situaciones de urgencia. La distancia al hospital se agrava, además, por factores como el envejecimiento de la población y la limitada oferta de transporte público.

Los autores del estudio reclaman medidas de planificación sanitaria y de movilidad que reduzcan esta brecha, como el refuerzo de la red de hospitales comarcales, la mejora de las comunicaciones y el impulso de servicios de telemedicina. Advierten de que garantizar tiempos razonables de acceso es clave para la equidad del sistema sanitario y la seguridad de los pacientes.