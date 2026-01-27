La UE e India reivindican su alianza como socios “estratégicos y fiables” ante un escenario global en tensión

27 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Unión Europea y India han reforzado públicamente su alianza política y económica, presentándose como socios “estratégicos y fiables” en un momento marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos globales compartidos. En una declaración conjunta durante una nueva ronda de diálogo bilateral, ambas partes subrayaron su compromiso con el multilateralismo, la estabilidad regional y la defensa de un orden internacional basado en normas.

Cooperación económica, defensa y tecnología en el centro de la agenda

Bruselas y Nueva Delhi destacaron avances en áreas como comercio, seguridad, transición energética, conectividad y tecnologías emergentes, y reafirmaron su voluntad de acelerar las negociaciones hacia un acuerdo de libre comercio. La UE valoró el papel de India como potencia democrática en el Indo-Pacífico, mientras que el Gobierno indio señaló a Europa como un socio clave para diversificar suministros y fortalecer cadenas de valor.

En un contexto de rivalidad entre grandes potencias y crisis diplomáticas abiertas, ambas partes insistieron en que su relación es un pilar de estabilidad, con una cooperación que seguirá ampliándose en defensa, ciberseguridad y resiliencia económica.