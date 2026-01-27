Kanye West ‘Ye’ pide perdón por sus actitudes “nazis y antisemitas” y las vincula a un episodio de trastorno bipolar

El rapero y productor estadounidense Kanye West, conocido como Ye, ha pedido disculpas por sus comentarios “nazis y antisemitas”, unas declaraciones que provocaron un rechazo global y la ruptura de contratos millonarios con marcas y patrocinadores. En un mensaje difundido en redes sociales, el artista reconoce el daño causado y afirma que sus conductas estuvieron marcadas por un episodio asociado a su trastorno bipolar, del que ha hablado públicamente en varias ocasiones.

Reconoce el daño y dice estar en tratamiento

Ye asegura que está recibiendo tratamiento médico y apoyo profesional para estabilizar su salud mental y que trabaja para “ser una mejor persona y reparar el daño causado”. También reconoce que sus palabras generaron miedo y dolor en la comunidad judía y afirma que quiere “aprender, escuchar y reconstruir”.

El artista, una de las figuras más influyentes del hip-hop de las últimas décadas, ya había protagonizado polémicas anteriores relacionadas con su salud mental, pero nunca de la magnitud de este episodio. Tras sus declaraciones, varias organizaciones de derechos civiles han reiterado la importancia de combatir el discurso de odio, independientemente del contexto personal de quien lo emita.