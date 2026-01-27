España rompe otro récord turístico con más de un millón de pernoctaciones hoteleras al día en 2025

27 Ene 2026 por Redacción Irispress

España ha vivido un 2025 histórico para su turismo, registrando por primera vez más de un millón de pernoctaciones hoteleras diarias de media a lo largo del año, según datos publicados por El País basados en la Encuesta de Ocupación Hotelera del Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, los hoteles españoles sumaron 366,7 millones de estancias, una cifra que supone un nuevo máximo histórico y supera con creces los niveles prepandemia.

Turismo extranjero impulsa el crecimiento pese a precios al alza

El aumento de pernoctaciones responde casi en su totalidad al turismo internacional, que ha representado la mayoría del crecimiento desde 2019, cuando España recibió 84 millones de visitantes extranjeros, hasta los 97 millones de turistas en 2025. Aunque la tarifa media de los hoteles se ha incrementado notablemente —con un aumento del 40% desde antes de la pandemia—, los viajeros foráneos han mantenido una fuerte demanda, explicando alrededor del 90% del incremento en noches de hotel frente a un ligero descenso en estancias de turistas nacionales.

Las cifras de ocupación sitúan las comunidades de Canarias, Baleares, Cataluña y Andalucía como los grandes focos de la actividad hotelera, concentrando alrededor del 70% de todas las estancias del año. Destinos como Mallorca —con más de 50 millones de pernoctaciones anuales— reflejan el empuje de los flujos internacionales, donde la sostenibilidad y la gestión de la capacidad turística continúan siendo temas clave para el sector y las administraciones.

Este récord llega en un momento en que el turismo se consolida como pilar económico de España, con impacto directo en el empleo, el consumo y la proyección internacional del país como destino líder en Europa y en el mundo.