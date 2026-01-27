El Gobierno prevé iniciar en abril el proceso de regularización extraordinaria de migrantes

27 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno espera poner en marcha en abril el proceso de regularización extraordinaria que permitirá otorgar permisos de residencia y trabajo a miles de personas migrantes que viven en España en situación administrativa irregular. El calendario, según fuentes del Ministerio de Inclusión y Migraciones, dependerá de que el reglamento esté completamente cerrado y de que se ultimen los procedimientos administrativos necesarios para su despliegue.

Un proceso con requisitos y fases definidos

La regularización se articulará mediante un sistema de acreditación de arraigo, aportación documental y participación en programas formativos o laborales. El Ejecutivo insiste en que no se trata de una medida generalizada, sino de un procedimiento extraordinario y reglado, dirigido a personas que ya están integradas en la sociedad y pueden demostrar años de estancia, vínculos y voluntad de inserción.

Organizaciones sociales han acogido con satisfacción el anuncio, aunque reclaman claridad normativa y recursos suficientes para que el proceso sea ágil y garantista. El Gobierno sostiene que la regularización contribuirá a reducir la economía sumergida, mejorar la recaudación y ofrecer estabilidad a personas que ya forman parte del tejido social y productivo del país.