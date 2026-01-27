El Gobierno pone a prueba sus apoyos en el pleno extraordinario que vota la subida de las pensiones

27 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno afronta este jueves un pleno extraordinario en el Congreso en el que se somete a votación la subida de las pensiones, una medida clave del calendario social del Ejecutivo y que servirá también para medir la solidez de sus apoyos parlamentarios en el arranque del curso político. La votación llega en un contexto de negociaciones intensas con los grupos que sostienen la mayoría y con la oposición cuestionando la sostenibilidad del sistema.

Una votación clave para la estabilidad legislativa

El Ejecutivo defiende que la revalorización es imprescindible para proteger el poder adquisitivo de los pensionistas en un escenario de inflación moderada, mientras que algunos socios parlamentarios exigen contrapartidas sociales y compromisos adicionales. El resultado del pleno se interpreta como un termómetro de la capacidad del Gobierno para sacar adelante su agenda, a la espera de futuras leyes económicas y sociales que requerirán mayorías similares.