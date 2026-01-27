Detenido un padre acusado de matar a su hija mayor de edad en una vivienda de Córdoba

La Policía Nacional ha detenido este miércoles a un hombre acusado de matar a su hija, una joven mayor de edad, en el interior de una vivienda situada en la ciudad de Córdoba. La intervención se produjo después de que los agentes recibieran un aviso alertando de un posible episodio de violencia grave en el domicilio. A su llegada, los efectivos encontraron a la víctima sin vida y procedieron al arresto inmediato del presunto autor.

Investigación abierta y análisis forense

La Policía ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen, mientras que la autoridad judicial ha decretado el secreto de las actuaciones. La víctima está siendo sometida a un examen forense para determinar con exactitud las causas de la muerte y el momento en el que se produjo. Fuentes policiales apuntan a un posible crimen de violencia intrafamiliar, aunque todas las hipótesis siguen abiertas.

Los vecinos del inmueble han mostrado su conmoción ante lo ocurrido, mientras los servicios de emergencias y la Unidad de Atención a la Familia trabajan en la asistencia a los allegados. El detenido permanece bajo custodia policial a la espera de pasar a disposición judicial.