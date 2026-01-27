David Bustamante se pondrá el antifaz de ‘El Zorro’ en un nuevo musical que llegará en diciembre al Teatro La Latina

27 Ene 2026 por Redacción Irispress

El cantante David Bustamante dará vida a El Zorro en un nuevo musical que se estrenará el próximo mes de diciembre en el Teatro La Latina de Madrid. La producción, que fusionará teatro, música en directo y grandes coreografías, reinterpretará la mítica figura del héroe enmascarado con un enfoque contemporáneo y una puesta en escena de gran formato.

Una superproducción con enfoque renovado

El musical contará con un elenco amplio, escenografía inmersiva y una banda sonora compuesta para mezclar influencias latinas, pop y elementos sinfónicos. Según los productores, la elección de Bustamante responde tanto a su “potencia vocal” como a su “presencia escénica”, claves para dar vida al carismático personaje.

El Zorro llega así a la cartelera madrileña en plena temporada alta del teatro musical, consolidando a La Latina como uno de los escenarios de referencia para grandes estrenos nacionales.