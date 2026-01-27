CEAPA presenta una guía para ayudar a las familias a acompañar a sus hijos en el uso responsable de la Inteligencia Artificial

27 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha lanzado una guía práctica destinada a familias con el objetivo de ofrecer orientación sobre el uso responsable de la Inteligencia Artificial (IA) en el entorno educativo y doméstico. El documento aborda desde el funcionamiento básico de estas tecnologías hasta recomendaciones concretas para prevenir riesgos, fomentar un uso crítico y acompañar a niños y adolescentes en su relación con la IA.

Herramientas para educar en un entorno digital complejo

La guía incluye pautas para detectar usos inadecuados, gestionar la dependencia tecnológica, comprender el impacto de los algoritmos y promover la alfabetización digital. CEAPA subraya que las familias necesitan “información clara y accesible” para no quedar al margen de un entorno digital que evoluciona a gran velocidad y que influye de manera creciente en el aprendizaje y la vida cotidiana de los menores.

La organización recuerda que la IA puede ser una herramienta pedagógica útil, pero exige supervisión, diálogo y acompañamiento, especialmente en ámbitos sensibles como la privacidad, la veracidad de la información o la automatización de tareas escolares. CEAPA distribuirá la guía en centros educativos y asociaciones de familias de todo el país.