Casi toda España, en alerta por viento, nieve, deshielo, olas y lluvia

27 Ene 2026 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activadas este jueves alertas en la práctica totalidad de España por una combinación de fenómenos adversos que incluyen viento intenso, nevadas, deshielo, fuerte oleaje y lluvias persistentes. La situación está asociada a la entrada de una nueva borrasca invernal que afecta especialmente al norte y al este peninsular, así como a zonas de montaña.

Riesgo extendido y fenómenos diversos

En comunidades como Aragón, Cataluña, Navarra, Castilla y León o Cantabria, las nevadas dejarán acumulaciones significativas en cotas medias y altas, mientras que en Galicia, Asturias y la cornisa cantábrica el viento podrá superar rachas muy fuertes a lo largo de la jornada. El oleaje afectará especialmente al Mediterráneo y a la fachada atlántica, con avisos naranjas en varios tramos costeros.

AEMET advierte de que el temporal irá evolucionando durante el día, por lo que recomienda seguir la información actualizada y extremar la precaución en carretera, zonas de montaña y áreas litorales.