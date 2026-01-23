Sánchez promete una respuesta “transparente” del Gobierno a la tragedia de Adamuz y afirma que se asumirán todas las responsabilidades

23 Ene 2026 por Redacción Irispress

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo responderá a la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba) con la “máxima transparencia” y con un compromiso firme de asumir todas las responsabilidades que correspondan cuando finalice la investigación oficial. Sánchez, que ha mantenido reuniones con los equipos de emergencia y con las autoridades implicadas, ha subrayado que el país vive “uno de los peores accidentes ferroviarios en décadas” y que la prioridad absoluta sigue siendo atender a las víctimas y sus familias.

Compromiso con la verdad y con mejoras en la seguridad

El presidente ha insistido en que el Gobierno facilitará “toda la información, sin ocultar nada” y que colaborará plenamente con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para esclarecer qué falló en la colisión y descarrilamiento de los dos trenes. Asimismo, ha afirmado que, una vez se determine la cadena de hechos, el Ejecutivo estará preparado para adoptar medidas estructurales y reforzar la seguridad del sistema ferroviario.

Sánchez ha agradecido el trabajo de los equipos desplegados en Adamuz y ha señalado que España debe “aprender de esta tragedia” para evitar que algo así vuelva a su