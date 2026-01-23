Moncloa destaca 2.500 millones ya ejecutados en Rodalies mientras recalca su compromiso con el servicio

23 Ene 2026 por Redacción Irispress

El Gobierno ha reiterado este miércoles su compromiso con la red de Rodalies de Cataluña, subrayando que desde 2020 se han ejecutado inversiones por valor de 2.500 millones de euros destinadas a renovar infraestructura, mejorar la fiabilidad del servicio y modernizar estaciones y sistemas de señalización. El Ejecutivo defiende que este esfuerzo económico demuestra una “apuesta sostenida” por transformar un servicio históricamente tensionado.

Modernización en marcha y presión tras los últimos incidentes

Fuentes del Ministerio de Transportes explican que estas inversiones se concentran en corredores críticos, renovación de vía, ampliación de la capacidad operativa y mejoras en accesibilidad. Aun así, el anuncio llega en un momento de máxima presión política y social, tras los recientes incidentes y el accidente de Gelida, que han reavivado las críticas al funcionamiento del servicio.

El Gobierno insiste en que continuará desplegando actuaciones ya planificadas y en que mantiene abierta la vía del diálogo institucional con la Generalitat para avanzar en la mejora de Rodalies, a la espera de los resultados de las investigaciones en curso sobre los últimos siniestros.