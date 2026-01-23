Luz Rello: «La dislexia me ha hecho tolerante al error. Hoy lo vivo como un regalo»

23 Ene 2026 por Sergio Martínez

Luz Rello: convertir la dislexia en motor de cambio social

Diagnosticada con dislexia a los 10 años, Luz Rello transformó sus dificultades escolares en el impulso de una trayectoria científica centrada en este trastorno del aprendizaje. Formada en lingüística y ciencia computacional, aplica la inteligencia artificial para mejorar la detección y reeducación de la dislexia.

Es fundadora de Change Dyslexia y creadora de Dytective, una herramienta desarrollada con el apoyo de la Fundación ”la Caixa”, que hoy se ofrece a escuelas de primaria y entidades sociales de toda España.

De la experiencia personal a la investigación aplicada

Rello inició su doctorado en procesamiento del lenguaje natural e IA sin vincularlo inicialmente a la dislexia. Fue con los primeros resultados cuando decidió orientar su investigación a un impacto social real, convencida de que el conocimiento científico debía llegar a quienes más lo necesitaban.

Su experiencia personal le permitió empatizar con otros estudiantes y constatar que muchas barreras educativas seguían presentes en las aulas.

El peso emocional de la dislexia

Más allá de las dificultades académicas, Rello destaca el impacto emocional: la baja autoestima, la inseguridad y el sentimiento de inferioridad. Recuperar la confianza —afirma— requiere tiempo, acompañamiento y la convicción de que equivocarse forma parte del aprendizaje.

Change Dyslexia y Dytective: ciencia con impacto educativo

Change Dyslexia canaliza años de investigación científica aplicada. Su principal desarrollo, Dytective, combina un test de cribado mediante IA y una batería personalizada de ejercicios que mejora significativamente la lectoescritura.

La herramienta se apoya en un hallazgo clave: los errores de las personas con dislexia no son aleatorios, sino que siguen patrones lingüísticos, lo que permite a la IA adaptar los ejercicios a cada usuario.

Inteligencia artificial al servicio de la educación

Dytective analiza cerca de 200 variables en sesiones breves y utiliza modelos de aprendizaje automático entrenados con miles de casos. Esto permite predecir riesgos de dislexia y diseñar itinerarios personalizados de mejora.

Su principal valor diferencial es la validación científica, respaldada por universidades internacionales y más de 15 años de investigación.

Impacto social y cambio de mirada

Estudios independientes confirman mejoras académicas en centros que utilizan Dytective. Para Rello, el mayor avance es el cambio social: la dislexia se asocia cada vez menos con falta de inteligencia y más con neurodiversidad.

Gracias a la colaboración con la Fundación ”la Caixa”, Dytective será gratuita para los centros educativos, facilitando su llegada a contextos vulnerables.

Mirando al futuro

El objetivo es lograr un cambio sistémico: que la dislexia se detecte y trate por defecto en los colegios. Rello confía en que, en la próxima década, esta visión sea una realidad consolidada.