CaixaBank entregará las placas de los restaurantes recomendados por la Guía Michelin en 2026

23 Ene 2026 por Sergio Martínez

CaixaBank entregará las placas de la Guía Michelin 2026

CaixaBank, entidad de referencia en el sector gastronómico, ha firmado un acuerdo con Michelin para convertirse en el entregador oficial de las placas de los restaurantes recomendados en la Guía Michelin 2026. Estas placas distinguen a los establecimientos seleccionados por su calidad y prestigio.

Durante el primer trimestre de 2026, la entidad organizará 12 actos de entrega en distintos puntos de España, con la participación de restaurantes recomendados y figuras destacadas de la gastronomía. El primer evento se celebrará el 2 de febrero en Valencia.

Tras los actos, CaixaBank acompañará a los restaurantes en la colocación de las placas, con el apoyo de gestores especializados en restauración, reforzando así su cercanía al sector.

Cada año, Michelin selecciona más de 800 restaurantes recomendados, evaluados por criterios como la calidad del producto, la técnica culinaria, la armonía de sabores, la personalidad de la cocina y la regularidad de la experiencia gastronómica.

CaixaBank, entidad de referencia en el ámbito de la gastronomía

Este acuerdo consolida el compromiso de CaixaBank con la gastronomía y la restauración. A través de su área especializada Food&Drinks, la entidad ofrece productos y servicios adaptados a las necesidades del sector, junto con una red de profesionales expertos en todas sus oficinas.

Su oferta incluye soluciones tecnológicas de cobro, financiación especializada y servicios no financieros como formación y asesoramiento, orientados a mejorar la rentabilidad y simplificar la gestión diaria de los negocios.

Además, bajo el concepto GastroXperience, CaixaBank impulsa proyectos gastronómicos mediante experiencias exclusivas y contenidos digitales. En este marco se integra su colaboración con elBullifoundation, con la que trabaja desde 2015 para fomentar la innovación y la creatividad aplicada en el sector gastronómico y sus industrias asociadas.