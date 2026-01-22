Venezuela libera al yerno del líder opositor Edmundo González tras más de un año en prisión

22 Ene 2026 por Redacción Irispress

Las autoridades de Venezuela han excarcelado a Rafael Tudares Bracho, yerno del líder opositor Edmundo González, tras permanecer más de un año detenido en un centro penitenciario del país. La liberación fue confirmada por su esposa a través de redes sociales, donde informó de que Tudares regresó a su hogar en la madrugada después de 380 días de lo que calificó de “detención arbitraria e injusta”.

Denuncias de detención injusta y contexto político

Tudares fue detenido el 7 de enero de 2025, junto a otros activistas y opositores, en un proceso que su familia y sectores de la oposición han descrito como arbitrario y sin garantías jurídicas, con una sentencia de 30 años impuesta por delitos como “terrorismo” y “conspiración” que sus defensores rechazan categóricamente. Su detención se había convertido en un símbolo de la represión política en Venezuela, motivando reclamaciones nacionales e internacionales.

La excarcelación de Tudares se enmarca dentro de un proceso más amplio de liberaciones de presos políticos en el país, que ha incluido a otras figuras destacadas de la oposición y activistas tras una fase de cambios políticos recientes. A pesar de ello, organizaciones por los derechos humanos señalan que centenares de personas siguen privadas de libertad por motivos políticos, y advierten de que la situación de la justicia y las libertades en Venezuela continúa siendo motivo de preocupación.

Familiares y sectores opositores han expresado alivio por la liberación de Rafael Tudares, aunque también han subrayado que este paso, si bien positivo, no resuelve la situación general de represión denunciada en el país.