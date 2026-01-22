Un tren choca contra una grúa en Alumbres (Cartagena) y deja seis heridos leves

22 Ene 2026 por Redacción Irispress

Un tren de vía estrecha de la línea Cartagena–Los Nietos ha chocado este jueves contra una grúa que invadió la zona de gálibo ferroviario en la pedanía de Alumbres (Cartagena), en la Región de Murcia dejando al menos seis heridos leves, según han informado las autoridades y el operador ferroviario. El suceso se ha producido alrededor de las 12:00 horas, cuando el tren impactó con el brazo de una grúa que estaba realizando trabajos próximos a la vía, lo que provocó la rotura de varios cristales de los vagones pero no un descarrilamiento.

Atención a los heridos y normalización del servicio

Los heridos —entre los que se incluyen personas que han sufrido ataques de ansiedad y cortes leves— han sido atendidos por los servicios sanitarios y algunos han sido trasladados a hospitales de Cartagena para observación, mientras el resto ha abandonado el convoy por su propio pie tras el choque. Las autoridades regionales han señalado que la colisión no provocó daños estructurales en la vía y que, tras la inspección técnica, el tráfico ferroviario fue restablecido en el tramo afectado.

El suceso ha generado alarma en un contexto en que la red ferroviaria española ha vivido varios incidentes esta semana, aunque este choque se considera menor en comparación con otros accidentes recientes. Investigadores y cuerpos de seguridad analizan las circunstancias que llevaron a que la grúa invadiera el gálibo, con el fin de determinar posibles fallos de coordinación o seguridad que se puedan corregir para evitar incidentes similares.